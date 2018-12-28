Пограничники продолжают в усиленном режиме проверять мужчин-россиян

Украинские пограничники уделяют особое внимание въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска, первое место в котором занимает Россия, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины.

После завершения действия военного положения в Украине запрет на въезд в страну мужчинам из РФ был снят, однако украинские пограничники по-прежнему проверяют их в усиленном режиме.

Об этом, как сообщает "Гордон", заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Военное положение не продлили – значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – цитирует Слободяна издание.

Читайте такжеПорошенко готов продлить отдельные запреты военного положения в Украине

Слободян подчеркнул, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.

"Например, если человек едет в Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях, и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него. Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита", – отметил Слободян.

Впоследствии помощник председателя ГНСУ Олег Слободян опроверг информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет.

"Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", - сказал Слободян "Украинский правде".

Ранее в департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на информацию первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового сообщили, что решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.