Полиция закрыла дело повешенного активиста с Харьковщины - правозащитники не верят в официальную версию

Председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик заявила, что правозащитники собрали факты, свидетельствующие, что активиста из поселка Эсхар Николая Бычко убили из-за его общественной деятельности.

Полиция закрыла уголовное производство об убийстве 23-летнего активиста из поселка Эсхар Харьковской области Николая Бычко, которого нашли повешенным, несмотря на то, что есть все основания полагать, что это было не самоубийство, а убийство, связанное с общественной деятельностью парня.

Об этом председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик сообщила на своей странице в Facebook.

«Заявили (в полиции - УНИАН), что это было самоубийство и точка, причем сделали это аккурат перед Новым годом, очевидно, во избежание возможных протестов и для улучшения показателей и собственного настроения перед праздниками. Впрочем, ряд фактов, которые мы собрали во время поездки в Эсхар летом этого года, свидетельствуют, что это было не что иное, как убийство, связанное с общественной деятельностью Николая», - написала Печончик.

По ее словам, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара", где он публиковал сообщения о развитии и жизни поселка. В частности, его последнее сообщение было посвящено реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности действий по вывозу отходов в очистные сооружения КП «Вода Эсхара». Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.

"В систему, предназначенную для хранения бытовых нечистот, уже более года сливали промышленные отходы. Как и остальные местные, Николай был уверен - это загрязняет воздух и реку Уды, впадающую в Северский Донец", - отметила Печончик.

По ее словам, это произошло потому, что местное коммунальное предприятие, которому принадлежат очистные сооружения, заключило договор с частной компанией, одним из соучредителей которой был брат тогдашнего поселкового головы Анатолия Легкошерста. За первые три месяца своего существования фирма «АВА сервис 2017» выиграла в Эсхаровском поселковом совете три тендера на работы на очистных сооружениях - почти на 500 тыс. грн.

"Парень снимал на телефон все, что происходило возле очистных сооружений. Затем ехал к источнику, набирал воду и по дороге через лес возвращался обратно», - сообщила правозащитник.

Но 4 июня этого года после одной из таких поездок активист не вернулся, а на следующий день его нашли повешенным в лесу - в 2 км от очистных сооружений.

Она отметила, что следователи из Чугуевского райотдела полиции не предприняли необходимых действий по расследованию убийства Бычко.

"По словам адвоката Романа Лихачева, на протяжении первого месяца не были проведены практически никакие следственные действия, потеряны важные доказательства, документы на проведение экспертиз около месяца не отправляли, а процессуальное руководство по расследованию шло формально", - написала председатель правления Центра информации о правах человека.

В частности, по ее данным, во время следственно-оперативных действий правоохранители даже не сняли веревку с дерева, на которой нашли повешенного парня, а отрезали от нее лишь кусок, при этом основное доказательство - верхнюю часть веревки - где могли находиться потожировые и другие следы рук убийц, оставили.

"Потом веревка исчезла. Кору дерева, на котором нашли повешенного парня, пытались поджечь неизвестные", - сообщила Печончик.

По ее словам, прокуратура Харьковской области признала нарушения Уголовно-процессуального кодекса следователями при осмотре места происшествия и заявила о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, компьютер парня изъяли без решения суда, хотя сначала адвокат Лихачев настаивал на том, чтобы сделали копию информации, чтобы в полиции не могли добавить "нужную" информацию суицидального характера.

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Как отметила Печончик, вызывает вопросы и странный способ повешения, а также факт сломанного носа у активиста - именно так его могли оглушить, чтобы потом повесить.

Также Печончик отметила, что чуть позже адвокат, который критиковал следствие, был отстранен от дела, ему угрожали неизвестные.

При этом неизвестные пытались блокировать распространение информации, касающейся дела Бычко. Так, в группе поселка Эсхар в соцсетях исчезали сообщения о собраниях жителей поселка и, как следствие, все меньше людей о них знали и приходили требовать расследования.

«Повешению Бычко предшествовали попытки местных правоохранителей сфабриковать дела против активистов. Так, Чугуевская прокуратура и полиция завели уголовное дело на Николая Бычко и других активистов из Эсхара якобы из-за совершения "хулиганских действий", - отметила она.

Печончик сообщила, что в начале следующего года в Харьковскую область должны поехать члены Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается проблемой нападений на общественных активистов и, в частности, изучать дело Бычко.

Как сообщал УНИАН, местного активиста Бычко нашли повешенным в лесополосе 5 июня 2018 года.

Следователем Чугуевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

На протяжении 2018 года в Украине международными правозащитными организациями, в том числе Amnesty International, было задокументировано более 50 нападений на активистов и правозащитников.