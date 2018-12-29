Неравнодушные киевляне планируют нарезать четыре тонны оливье для бойцов на передовой (видео)

Волонтеры работают в несколько смен, отварные овощи и колбасу нарезают по очереди. Самые выносливые крошат лук.

Волонтеры и неравнодушные киевляне в этом году опять собрались, чтобы нарезать оливье для бойцов, которые воюют в зоне проведения операции Объединенных сил.

В этом году планируют пойти на рекорд и накрошить целых четыре тонны новогоднего салата, чтобы устроить праздник для защитников на передовой, говорится в сюжете ТСН.

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Кто-то таким образом хочет порадовать родственников, которые воюют, а кто-то - подарить тепло домашнего уюта украинским защитникам.

Волонтеры работают в несколько смен, отварные овощи и колбасу нарезают по очереди. Самые выносливые крошат лук.

Некоторые из волонтеров нарезают оливье на передовую уже не впервые и даже принесли с собой специальные овощерезки.

Килограммы салата уже отправили на фронт, чтобы бойцы успели полакомиться им на Новый год.

Как сообщал УНИАН, журналисты подсчитали, что миска оливье весом около двух килограммов обойдется украинцам в этом году в 150 гривен.