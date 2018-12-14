Цена оливье: сколько стоит приготовить главный новогодний салат (видео)
10:59, 14 декабря 2018Общество
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Миска салата весом около двух килограммов обойдется в 150 гривень.
Самый дорогой ингридиент праздничного салата - ветчина / скриншот
Без оливье в семьях украинцев не обходится ни один новогодний стол. Однако ингридиенты праздничного блюда с каждым годом лишь дорожают.
Журналисты ТСН отправились за покупками ингредиентов, чтобы подсчитать стоимость главного новогоднего салата.
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2 больших картофелины обошлись журналистам в 11 грн;
укроп - 10 грн;
2 моркови - 8 грн;
6 соленых огурцов - 10 грн;
250 грамм ветчины - 63 грн;
майонез - 9.60 грн;
горошек - 17 грн;
горчица - 10 грн;
4 яйца - 12 грн.
Итого, миска салата весом около двух килограммов обойдется украинцам в 150 гривень.
Цена оливье: сколько в этом году стоит приготовить популярный новогодний салат
Как сообщал УНИАН, стоимость новогоднего меню превысит 1,5 тысячи гривень.
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