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Цена оливье: сколько стоит приготовить главный новогодний салат (видео)

10:59, 14 декабря 2018
Общество
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Самый дорогой ингридиент праздничного салата - ветчина / скриншот

Журналисты ТСН отправились за покупками ингредиентов, чтобы подсчитать стоимость главного новогоднего салата.

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2 больших картофелины обошлись журналистам в 11 грн;

укроп - 10 грн;

2 моркови - 8 грн;

6 соленых огурцов - 10 грн;

250 грамм ветчины - 63 грн;

майонез - 9.60 грн;

горошек - 17 грн;

горчица - 10 грн;

4 яйца - 12 грн.

Итого, миска салата весом около двух килограммов обойдется украинцам в 150 гривень.

Как сообщал УНИАН, стоимость новогоднего меню превысит 1,5 тысячи гривень.

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Теги: #оливье#салат