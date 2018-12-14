Цена оливье: сколько стоит приготовить главный новогодний салат (видео)

Миска салата весом около двух килограммов обойдется в 150 гривень.

Без оливье в семьях украинцев не обходится ни один новогодний стол. Однако ингридиенты праздничного блюда с каждым годом лишь дорожают. Журналисты ТСН отправились за покупками ингредиентов, чтобы подсчитать стоимость главного новогоднего салата. Читайте такжеНовый год-2019: рецепты традиционных салатов на праздничный стол 2 больших картофелины обошлись журналистам в 11 грн; укроп - 10 грн; 2 моркови - 8 грн; 6 соленых огурцов - 10 грн; 250 грамм ветчины - 63 грн; майонез - 9.60 грн; горошек - 17 грн; горчица - 10 грн; 4 яйца - 12 грн. Итого, миска салата весом около двух килограммов обойдется украинцам в 150 гривень. Как сообщал УНИАН, стоимость новогоднего меню превысит 1,5 тысячи гривень.

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