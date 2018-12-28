Кровавое ДТП в Харькове: в полиции заявили, что наркологи взяли у Зайцевой достаточное количество биоматериала

Также в полиции отметили, что нарколога Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после ДТП, до сих пор не нашли.

В харьковской полиции заявляют, что у фигурантки смертельного ДТП на улице Сумской Зайцевой наркологи взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов.

Об этом сообщил на брифинге глава харьковского управления Нацполиции Олег Бех, передает NewsRoom.

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"Почему сейчас эксперты заявили в суде о нехватке выходных данных - это другой вопрос. Если будет необходимо, проведем служебное расследование и проверку наркоцентра", - отметил Олег Бех.

Начальник следственного управления Сергей Чиж в свою очередь отметил, что правоохранители передали экспертам всю необходимую информацию. Также правоохранители сообщили о том, что розыск нарколога Федирко продолжается и в настоящее время. В первые дни 2019 года глава управления должен заслушать отчет о ходе поисков.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.

Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.