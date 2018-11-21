Кровавое ДТП в Харькове: врача-нарколога, обследовавшую Зайцеву, так и не нашли

Среди переданных суду документов — три рапорта полицейских, которые выезжали по месту жительства Федирко и разговаривали с соседями.

Киевский райсуд Харькова, который ведет дело о смертельном ДТП на улице Сумской, где пострадали 11 пешеходов, приобщил к делу документы о том, что врач-нарколог, обследовавшая Елену Зайцеву, водителя автомобиля Lexus, на предмет наличия опиатов, не найдена.

Документы суду передал прокурор Игорь Омельченко, сообщает «МедиаПорт». Среди документов — три рапорта полицейских, которые выезжали по месту жительства Федирко и разговаривали с соседями.

«Местонахождение не установлено. Также осуществлялись оперативные мероприятия относительно местанахождения, однако положительных результатов они не дали», — сказал Омельченко.

Чётких сроков на поиски врача-нарколога не отводится, пояснил журналистам прокурор Игорь Омельченко, продолжать ли её поиски дальше, будет решать судья. Сегодня он только приобщил документы к делу.

Отметим, что в сентябре суд повторно обязал полицию провести «мероприятия для установления местонахождения» Федирко.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.