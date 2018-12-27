В Одессе суд приговорил супругов к 15 годам тюрьмы за жестокое убийство мастера маникюра

Преступление совершено 28 сентября 2016 года.

Киевский районный суд Одессы сегодня приговорил супружескую пару к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство мастера маникюра.

Как сообщили УНИАН в суде, вынесен приговор семейной паре, которые обвинялись в жестоком убийстве и разбойном нападении (п.6, п.12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины). Преступление совершено 28 сентября 2016 года.

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Согласно приговору, погибшая работала мастером маникюра и педикюра. К ней для коррекции маникюра на вышеназванную дату записалась ее постоянная клиентка. Отмечается, что мастер работала в квартире, в которой проживала в Одессе по ул. Комарова. Клиентка пришла со своим мужем.

«Супружеская пара заблаговременно подготовилась к преступлению, взяв с собой металлический предмет. Дождавшись, когда женщина закончит маникюр, обвиняемый подошел сзади и нанес ей удар металлическим предметом по голове. На крики потерпевшей отреагировали соседи, которые и вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемые, опасаясь, что их могут разоблачить, решили убить женщину - нанесли ей 19 ударов по голове, после чего задушили веревкой.

После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, с нее сняли золотую цепочку, серьги, кольцо, забрали деньги и перенесли тело в комнату на кровать, накрыв одеялом.

«Вскоре в квартиру постучали работники полиции и потребовали открыть дверь. Одна подозреваемая через закрытые двери заявила, что является владелицей квартиры, и между ней и мужем произошла ссора. В то время, как обвиняемая вела переговоры с работниками полиции, мужчина успел вымыть руки и переодеться», - сообщили в суде.

Когда мужчина вышел из квартиры, его задержали сотрудники полиции. В отделении установили его личность и, убедившись, что он не привлекается к уголовной ответственности и не состоит в розыске, изначально отпустили. Задержали подозреваемых позднее.

Сейчас, рассмотрев дело, коллегия судей признала обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления. Каждому из них назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года в Одессе в одной из квартир на улице Комарова была обнаружена мертвой женщина, 1978 года рождения. Сообщалось, что злоумышленники убили женщину с особой жестокостью, нанеся множественные телесные повреждения.