В Одессе суд отменил заседание по делу евромайдановца, подозреваемого умышленном убийстве

Следующее судебное заседание назначено на 14 февраля 2019 года.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы отменил заседание по делу известного евромайдановца Сергея Ходияка, подозреваемого в умышленном убийстве 2 мая 2014 года, из-за «неподобающего поведения» в суде его сторонников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

«17 декабря судебное заседание не состоялось в связи с неподобающим поведением лиц, находящихся в зале судебного заседания, которые не реагировали на замечания председательствующего судьи», - отметили в суде.

Следующее судебное заседание назначено на 14 февраля 2019 года.

В частности, в зале суда группа мужчин, пришедшая поддержать Ходияка, перебивала судью, выкрикивая реплики. Они также громко включили запись Гимна Украины, а когда судья хотел выйти из зала, пытались преградить ему дорогу, требуя, чтобы он продолжил заседание.

Напомним, вина Ходияка, по мнению следствия, заключается в том, что 2 мая 2014-го он, принимая активное участие в массовых беспорядках в центре Одессы, стрелял в направлении группы пророссийски настроенных граждан, из которых один получил смертельное ранение. Также он подозревается в ранении в тот день милиционера.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года одесский евромайдановец Сергей Ходияк был задержан правоохранителями по подозрению в убийстве во время массовых беспорядков. Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения - домашний арест. В настоящее время Сергей Ходияк на свободе.

В апреле 2016-го в Одессе осужден мужчина, заказавший убийство Ходияка, которое удалось предотвратить. Тогда сообщалось, что весной 2015-го этот заказчик - антимайдановец за 10 тыс. долл заказал убийство Ходияка, так как считал его причастным к гибели людей 2 мая 2014-го.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

18 сентября 2017-го Ильичевский городской суд признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В настоящее время дело по этим 19 оправданным, которые, по данным следствия, были на стороне антимайдана, рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.