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В январе у украинцев будет 10 выходных

20:09, 27 декабря 2018
Общество
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В январе 2019 года украинцы получат 10 выходных / фото flickr.com/photos/dafnecholet

В 2019 году Крещение, которое празднуют 19 декабря, также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

Выходные в январе

1 января - Новый год (государственный выходной);

5 - суббота;

6 января - Сочельник (воскресенье);

7 января - Рождество Христово (официальный выходной);

12-13 января - суббота и воскресенье;

19 января - Крещение (суббота);

20 января - воскресенье;

26-27 января - суббота и воскресенье.

Ранее УНИАН сообщал, сколько выходных получат украинцы в целом в 2019 году.

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Теги: #выходные#январь