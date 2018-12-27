В январе у украинцев будет 10 выходных

В следующем месяце будет два дополнительных выходных - 1 и 7 января.

В январе 2019 года украинцы будут отдыхать целых 10 дней. Традиционно дополнительные выходные назначены на 1 и 7 января. В 2019 году Крещение, которое празднуют 19 декабря, также будет выходным, поскольку выпадает на субботу. Выходные в январе 1 января - Новый год (государственный выходной); 5 - суббота; 6 января - Сочельник (воскресенье); 7 января - Рождество Христово (официальный выходной); 12-13 января - суббота и воскресенье; 19 января - Крещение (суббота); 20 января - воскресенье; 26-27 января - суббота и воскресенье. Ранее УНИАН сообщал, сколько выходных получат украинцы в целом в 2019 году.

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