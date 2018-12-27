В январе у украинцев будет 10 выходных
20:09, 27 декабря 2018Общество
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В следующем месяце будет два дополнительных выходных - 1 и 7 января.
В январе 2019 года украинцы получат 10 выходных / фото flickr.com/photos/dafnecholet
В январе 2019 года украинцы будут отдыхать целых 10 дней. Традиционно дополнительные выходные назначены на 1 и 7 января.
В 2019 году Крещение, которое празднуют 19 декабря, также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.
Выходные в январе
1 января - Новый год (государственный выходной);
5 - суббота;
6 января - Сочельник (воскресенье);
7 января - Рождество Христово (официальный выходной);
12-13 января - суббота и воскресенье;
19 января - Крещение (суббота);
20 января - воскресенье;
26-27 января - суббота и воскресенье.
Ранее УНИАН сообщал, сколько выходных получат украинцы в целом в 2019 году.
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