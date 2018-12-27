«В лесу родилась елочка»: как выглядят новогодние елки в разных городах Украины (видео)

Большинство городов Украины невероятно изменились к празднику и готовы встретить новый 2019 год. В областных центрах страны уже установили и украсили главный атрибут праздника - новогоднюю елку.

В этом году самая высокая елка Украины - в Харькове. Ее высота - более 40 метров. Харьковская новогодняя красавица – одна из самых дорогих в стране. Она обошлась городу в 3,5 миллиона гривен.

Винницкая елка в этом году имеет высоту 28 метров. Из городского бюджета на главную красавицу потратили 839 тысяч гривен.

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Главная красавица Украины расположена на Софийской площади в Киеве. Ее высота – 27 метров. Киевская елка обошлась в 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Во Львове 20-метровая елка - подарок от жителей Яворивского района. На установку и украшения львовяне и спонсоры потратили 258 тысяч гривен.

Главная новогодняя елка Полтавы высотой достигает 20 метров. От рождественской звезды на верхушке дерева расходится иллюминация. Рождественская красавица обошлась городу в 2 млн 800 тысяч гривен.

Традиционно на улице Думской установили главную одесскую новогоднюю елку. Ее высота – 20 метров. В этом году на елку потратили более 200 тысяч гривен.

Елка в Черновцах высотой 20 метров. 3D гирлянды с различными режимами освещения цене свыше 600 тысяч гривен.