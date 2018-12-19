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В Черновцах торжественно открыли главную новогоднюю елку города (фото)

19:02, 19 декабря 2018
Новости туризма
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Также в центре города работает искусственная снежная горка \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 17.00 на Соборной площади начались торжества по случаю открытия новогодней елки, Рождественского городка и Сказочного домика.

Нынешняя елка высотой 20 метров. Ее срубили в лесу недалеко от границы Украины с Румынией за поселком Красноильск Сторожинецкого района. Новогоднее дерево украсила дизайнер Наталья Бордиян более тысячей разноцветных игрушек и двумя тысячами метров гирлянд с 3D-освещением. Благодаря этому в течение каждых нескольких минут на елке меняется световая гамма, цвет плавно переходит из одного в другой. Разработчики гирлянд запрограммировали десять геометрических рисунков, которые постоянно меняются на елке.

Вокруг елки этого года разместили 31 торговую точку \ УНИАН

В открытии новогодней елки приняли участие и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаил Павлюк, председатель облсовета Иван Мунтян и секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, которые со сцены поздравили жителей города с Днем Святого Николая и грядущими новогодними и рождественскими праздниками.

На Соборной площади также работает Сказочный домик, в котором ребятишки могут просить Святого Николая о подарках. Также в центре города работает искусственная снежная горка, на которой могут покататься все желающие. Вокруг елки в этом году разместили 31 торговую точку в виде новогодних домиков, где местные предприниматели торгуют продуктами быстрого питания, напитками и рождественской символикой. Здесь продают шашлыки, стейки, сладкие и соленые блины с красной рыбой и икрой, конус-пиццу и бельгийские вафли.

На Соборной площади также работает Сказочный домик \ УНИАН

В общем Черновицкая городская рада выделила на 1,6 млн грн на проведение новогодне-рождественских мероприятий на Соборной площади.

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Теги: #Черновцы#елка