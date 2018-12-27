В Винницкой области еще шесть приходов присоединились к ПЦУ

Речь идет о приходе в Виннице, Козятинском, Калиновском и Винницком районах.

В Винницкой области еще шесть приходов, которые ранее находились под юрисдикцией Украинской православной церкви Московского патриархата, присоединились к Православной церкви Украины.

Как сообщили в пресс-службе Винницко-Барской епархии, речь идет о приходе, расположенном в Виннице, Казатинском, Калиновском и Винницком районах.

В частности, в Виннице к Православной церкви Украины присоединился приход скального Свято-Троицкого храма, расположенного в бывшем командном бункере советской армии, в гранитных скалах на берегу Южного Буга.

«Община храма почти полностью поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова, который предложил определиться, оставаться ли в дальнейшем в единстве с Московским патриархатом, или присоединиться к поместной автокефальной Православной церкви Украины. Выбор был сделан в пользу Украинской церкви. Отец Алексей известен в Виннице как активный миссионер, а также как капеллан-волонтер, который первым из священников Винницкой области еще в 2014 году начал регулярные поездки на Восток для поддержки бойцов украинской армии», - говорится в сообщении.

Кроме того, свой выбор в пользу Православной церкви Украины сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Махновка Казатинского района. Инициатива перехода здесь принадлежала самой общине, которую поддержал настоятель протоиерей Андрей Кипер.

Также приход храма Чуда архистратига Михаила в Хонях пгт Вороновица Винницкого района объявил о своем переходе из юрисдикции УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Отмечается, что решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины. Несколько гостей из соседнего прихода, который остался в бывшей УПЦ Московского патриархата, пытались агрессивно агитировать против Православной церкви Украины, и в конце концов, все их попытки не увенчались успехом. За поместную Православную церковь Украины проголосовали 60 прихожан вместе со своим настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковичем.

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Абсолютно единогласно поддержали предложение присоединиться к Православной церкви Украины и в другом приходе отца Владимира - в с. Ивановка Винницкого района.

23 декабря состоялось собрание прихода в населенном пункте Сальник Калиновского района Винницкой области, на которых был рассмотрен вопрос о присоединении прихода к юрисдикции Православной церкви Украины. После обсуждения и обмена мнениями, прихожане поддержали предложение настоятеля прихода протоиерея Георгия Дончака и проголосовали за вхождение своей общины в Православную церковь Украины.

В этот же день состоялось собрание в еще одном приходе Калиновского района - с. Гущинцы, где почти 150 прихожан вместе с настоятелем протоиереем Олегом Кожушным проголосовали за присоединение к Православной церкви Украины.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

16 декабря о переходе под юрисдикцию ПЦУ Спасо-Преображенского кафедрального собора Винницы сообщил митрополит Винницкий и Барский Симеон.

21 декабря в Винницкой области еще три прихода, которые ранее находились под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата, присоединились к вновь созданной Православной церкви Украины.