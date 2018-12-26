Большинство украинцев считают себя счастливыми людьми - опрос

Чаще о личном счастье говорят в регионах Запада, реже - в Сумской и Николаевской областях.

70% опрошенных украинцев считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми, тогда как 22% придерживаются противоположного мнения.

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Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«70% опрошенных считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми. В то же время 22% - противоположного мнения», - отметили социологи.

При этом, относительно чаще о личном счастье говорили респонденты в регионах Запада, реже - в Сумской и Николаевской областях.

*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.