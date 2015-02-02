Мэр Одессы попал в ДТП

Об этом сообщает местный портал 048.ua со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

В 22:30 по проспекту Шевченко со стороны Шампанского переулка двигался автомобиль «Фольксваген». На закругленном участке дороги водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с «Мерседесом», в котором в качестве пассажира находился мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Мерседесом" управлял водитель 80-го года рождения. За рулем «Фольксвагена» был 31-летний мужчина, согласно акту медицинского обследования, он был пьян.

По первичной информации медиков, пострадал пассажир – мэр Одессы, - у него диагностировали политравму и тупую травму живота.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в дорожно-транспортном происшествии на Днепропетровщине погиб известный украинский певец, лидер группы "Скрябин".