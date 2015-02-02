В ДТП погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, около 08.20 в Криворожском районе, возле села Лозоватка, произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и грузовика.

Читайте такжеПогиб экс-футболист киевского "Динамо" Андрей Гусин«К сожалению, от полученных травм, Андрей Кузьменко, более известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Справка.

История Андрея была тесно связаны с группой Скрябин. В 2000 году Андрей стал ведущим собственного хит-парада «Горячая семерка», который просуществовал до 2002 года.

Примерно с 2003 года Кузьменко работает как ведущий программы «Шанс» и «Шиканем» вместе с певицей Натальей Могилевской.

В 2004 году во время Оранжевой революции, Кузьма получил массу обвинений за выступление на концерте за тогдашние провластные силы.

В 2006 году Кузьменко проявляет себя как талантливый писатель после издания его собственной книги-автобиографии «Я, Победа и Берлин». Она имела бешеную популярность, несколько раз переиздавалась.

В 2009 году создал группу «Пающие трусы», помог обрести популярность группе «Дзидзьо». В том же году был членом жюри литературной премии «Книга года Би-Би-Си».

В 2014 году помогал военным в зоне АТО на востоке Украины.