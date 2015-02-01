В Украине нужно уволить половину милиционеров и три четверти прокуроров – эксперт

Об этом сообщает ZN.UA.

«Даже после сокращения количество работников МВД и прокуратуры останется высоким по сравнению с европейскими странами. Для достижения среднемировых показателей (300 милиционеров на 100 тыс. населения) количество работников МВД нужно сократить вдвое. Для достижения среднеевропейских показателей (10 прокуроров на 100 тыс. населения) в Украине должно остаться 4500 прокуроров»,- считает Сологуб.

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Сотрудники МВД и прокуратуры, оставшиеся на должностях, должны были бы пройти тщательную проверку на служебное соответствие и непричастность к коррупции (возможно, проверка покажет, что проще их уволить и набрать новых).

Тем не менее, в этом решении есть и позитивный момент, связанный с тем, что сокращение количества силовиков вместе с повышением их качества и, соответственно, зарплат будет способствовать превращению этих органов из "государственного рэкета" в правоохранительные.