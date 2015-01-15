Аваков: МВД планирует демилитаризацию и широкое внедрение технологий

Об этом министр заявил в интервью журналу "Новое время".

"Мы проведем деполитизацию и демилитаризацию ведомства. Оно будет формировать государственную политику в сферах своей ответственности: Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

Кроме того, по словам Авакова, министерство становится открытым политическим органом управления центральных органов, "так называемым home office".

Аваков также анонсировал внедрение технологий в работу министерства.

Читайте такжеАваков люстрировал более сотни инспекторов ГАИ"Мы намерены широко внедрить современные технологии – от электронного документооборота и возможности получать административные услуги через интернет до оснащения автомобильных трасс видеорегистраторами и перевода дорожного контроля в автоматический режим", – добавил он.

Полный текст интервью украинских министров в статьи "Устоять на краю" читайте в выпуске журнала "Новое время" от 16 января.