Часть люстрированных чиновников уже судится за возвращение кресел

По окончании проверки чиновников центральных органов исполнительной власти после праздников возьмутся за чиновников областного уровня. А потом - за чиновников райцентров. передает ТСН.

В реестр люстрированных внесено 357 человек.

В одном из судов Киева в графике судебных слушаний на дверях зала - как минимум два дела о восстановлении в должности. Увольнение по люстрации в один день оспаривают сотрудники СБУ, прокуратуры Киевской области и два - Генпрокуратуры.

В суд бросились фактически все, кто попадает под люстрацию. Кандидаты на увольнение хотят индивидуального подхода и решения в суде оспаривают даже те, о ком в законе сказано достаточно четко.

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Сами судьи пошли дальше - обратились в Конституционный суд, чтобы признать закон об очищении власти антиконституционным. Люстрация, якобы, нарушает гарантии независимости судей. Правда, имущественной проверки им не избежать. Судьи же настаивают: миллионные подарки в их декларациях - это просто презенты.

Но избежать увольнения - элементарно, а заодно и стать героем. Люстрационный закон предусматривает сохранение должности для мобилизованных.

Злые языки поговаривают, что среди чиновников невероятные очереди на поездки в зону АТО. Скажем, прокурор Дружковки Дмитрий Сазоненко в освобожденном от боевиков Славянске пошел в пулеметчики.

В военное повиновение Сазоненко входят не дежурство на блокпостах, а массажи, спортзалы, ужины в ресторанах. Командир части Николай Залецкий, куда прикомандирован прокурор, божится, что устав никто не нарушает.

К так называемым гастролерам есть вопросы у люстрационного комитета. 70 душ - среди них чиновники, прокуроры и даже замминистра - пройдут дополнительную проверку уже как участники АТО. Есть ли в этом списке прокурор Сазоненко - не известно.

А сколько тех, кто подпадал под люстрацию, но ушел с должности добровольно с сохранением всех исходных выплат, подсчитать не возможно.