В доме заместителя главы Меджлиса уже 9 часов длится обыск: силовики вынесли компьютерную технику

Оперативно-следственные мероприятия в доме заместителя председателя Меджлиса продолжаются в течение уже 9 часов.

Как передает с места событий корреспондент Крым.Реалии, сотрудники Следственного комитета изъяли компьютерную технику и погрузили ее на свой транспорт.

В доме все это время находится только жена Ахтема Чийгоза – Эльмира Аблялимова. Родных арестованного накануне Чийгоза и мать его супруги не пускают. Здание по периметру охраняют вооружение силовики в масках.

Читайте такжеВ Крыму в доме и.о. председателя Меджлиса Чийгоза проводят обыск

Большая часть людей – соседей, членов Меджлиса и активистов, находившихся возле дома с момента сообщения об обыске, разошлась. Часть продолжает дежурить возле дома и дожидается окончания следственных мероприятий.

Правоохранители пока не комментируют ситуацию ни на месте, ни по телефону.

30 января с утра в доме заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза в Бахчисарае силовики проводят обыск. Дом оцеплен ОМОНом, внутрь никого не пускают.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 212 («организация массовых беспорядков») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ахтем Чийгоз был задержан в четверг, 29 января. Как заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чийгоз задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках».

По его словам, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста с участием Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе, у здания крымского парламента.

Читайте такжеЛутковская назвала арест Чийгоза "правовым сюрреализмом" и пренебрежением к Конституции

Киевский районный суд Симферополя избрал Чийгозу меру пресечения в виде содержаний под стражей до 19 февраля 2015 года.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя задержание, заявил, что в Крыму начался новый виток репрессий против активистов крымскотатарского национального движения.