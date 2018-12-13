В оккупированном Крыму арестовали крымскотатарского активиста Бекирова

Задержанного российскими силовиками на админгранице с оккупированным Крымом Эдема Бекирова обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Во временно оккупированном Крыму подконтрольный России так называемый «Киевский районный суд Симферополя» избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному российскими силовиками крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову.

Как сообщает в Facebook правозащитная организация «Крымская солидарность», суд разрешил Бекирову отвечать на вопросы сидя из-за его плохого самочувствия.

Адвокат Ислям Велиляев подал ходатайство о приобщении медицинских документов, подтверждающих инвалидность и многочисленные диагнозы подсудимого, включая сахарный диабет, недавно перенесенный инфаркт и операцию на сердце. "Суд" отказался удовлитворить это ходатайство.

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Под зданием суда в поддержку крымскотатарского активиста собрались неравнодушные люди.

По данным правозащитников, во время судебного заседания Бекирову стало плохо, "судья" снова объявил перерыв. В "суд" вызвали карету скорой помощи, врачи осмотрели подсудимого - у него понизился уровень сахара в крови. Скорая помощь осталась дежурить у здания "суда".

По словам адвокатов, Бекирову вменяют хранение, распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Защитники, ссылаясь на состояние его здоровья, просили избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Сын подсудимого Рузет Бекиров также обращался к "судье" с просьбой принять решение о домашнем аресте.

Однако, "суд" постановил назначить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на один месяц и тридцать дней - до 11 февраля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря крымскотатарского общественного активиста Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ в Симферополе.

Дочь Бекирова Элеонора сообщила, что недавно ее отец перенес сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем.

Сегодня, 13 декабря, Бекирова заявила, что её отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинской помощи, не дают еду и воду.