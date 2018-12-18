"Теперь есть все предпосылки для диалога и сотрудничества": в УГКЦ прокомментировали результаты Объединительного собора

Глава Украинской Греко-Католической церкви отметил, что теперь обе церкви должны идти вместе, искать и реализовывать то, что их объединяет.

Глава Украинской Греко-Католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав назвал Объединительный собор важным, историческим моментом в жизни Украины и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Верховный архиепископ отметил, чтобы теперь есть все предпосылки для диалога и сотрудничества между греко-католиками и православными, подобно тому, как это было во времена митрополитов Петра Могилы и Иосифа Велямина Рутского в 20-х годах XVII в.

"Но это станет возможным, если предстоятели Церквей будут на высоте своего призвания и осознания своей миссии... Важно, чтобы за процессами, которые происходят в жизни православных Церквей Украины стояла не просто смена вывески, а изменение качества", - цитирует Блаженнейшего Святослава пресс-служба УГКЦ.

Он отметил, что обе церкви должны идти вместе, искать и реализовывать то, что их объединяет и добавил, что отныне не только греко-католики могут говорить мировому сообществу о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и новая ПЦУ.

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"Ведь перед тем Москва себе узурпировала право говорить от имени православных Украины на мировом уровне. Именно они распространяли искаженную информацию о якобы войне в Украине между православными с одной стороны и раскольниками и униатами с другой. О том, что идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор", - пояснил Святослав.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет, ставший почетным патриархом Православной церкви Украины, и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий не выдвигали свои кандидатуры на руководителя новой украинской православной церкви (УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске перед Объединительным собором).