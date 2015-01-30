Из обстрелянной Новотошковки будут эвакуировать семьи с детьми

Об этом говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадия Москаля.

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Председатель ОГА посетил поселок Новотошковка, которой в результате боевых действий оказался фактически отрезанным от внешнего мира. Новотошковка находится в 2 км от 29-го блокпоста на автодороге Бахмутка и за последние несколько недель подверглась интенсивным обстрелам боевиков из артиллерии и "Градов". В поселке много поврежденных домов, некоторые разрушены полностью, перебиты системы жизнеобеспечения, нет воды и света. Большинство жителей уехали, спасаясь от войны, однако около 250 селян остались (в мирное время здесь было больше 2 тыс. жителей).

"Магазины здесь закрыты, сюда уже полтора недели никто не завозит продукты, председатель поселка сбежал, депутатов нет, то есть, поселок оставлен сам на себя. Привезли сюда 10 тонн продуктов, пообщались с людьми, которые в отчаянии и не знают, что делать. Составили списки необходимого - свечи, спички, лекарства, пленка для выбитых окон, хлеб и другие продукты... За гуманитарной помощью пришли и молодые мамы с маленькими детьми, которых осталось около 15. Попросил людей дать согласие вывезти детей (маленьких - с матерями) в другие области Украины, где не стреляют", - отметил Геннадий Москаль.

По его словам, проживание, еда и обучение будет за счет государства. "Когда будут составлены списки, областная власть вывезет семьи с детьми на бронетехнике. На следующей неделе сюда привезут новую партию помощи", - сказал Геннадий Москаль.