В Дебальцево под обстрелом погибли трое мирных жителей, среди них – ребенок

Как сообщается на сайте МВД в Донецкой области, 2 мирных жителей ранены.

"В результате разрыва снаряда оборвалась жизнь 16-летнего мальчика, его мать ранена. В своем доме была смертельно травмирована пожилая женщина, 1929 года рождения. Другая местная жительница, 64-летняя пенсионерка, погибла возле своего дома", - говорится в сообщении.

Пострадала 68-летняя жительница с. Коммуна Артемовского района, которое расположено вблизи Дебальцево. Женщина была срочно доставлена в больницу Артемовска.

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"Сотрудники милиции, если есть возможность, выезжают на места происшествия, фиксируют убытки, оказывают помощь пострадавшим", - заверили в милиции.

По всем фактам убийства и ранения мирных граждан милицией открыты уголовные производства.