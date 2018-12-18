Епифаний рассказал, будут ли переносить празднование Рождества в Украине

Епифаний призвал к осторожности при попытках внедрения радикальных реформ во избежание угрозы раскола.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря преждевременный, и Украина к этому пока не готова.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Митрополит призвал к осторожности при попытках внедрения радикальных реформ во избежание угрозы раскола.

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"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос — можем мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", — сказал Епифаний.

При этом он не уточнил, поддерживает ли перенос празднования Рождества в более отдаленном будущем.

"Это нужно воплощать в жизнь постепенно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ватикан признал Православную церковь Украины. Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ.