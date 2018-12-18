Ватикан признал Православную церковь Украины - Зоря
Ватикан признал субъектность единой поместной Православной церкви Украины.
Об этом в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).
«Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ», - отметил он.
По словам архиепископа, фактически это означает, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - «это Церковь приобретает для Ватикана субъектность».
«Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира», - подчеркнул Евстратий.
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Архиепископ отметил, что отсутствие евхаристического единства между католической церковью и православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какой-то церковный акт признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги.
По словам Евстратия, это означает, что в тех православных церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения томоса Православной церкви Украины.
Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.