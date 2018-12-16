"Будем тебя пи***ть": силовики в центре Москвы жестко разогнали акцию против войны с Украиной (фото, видео)

Один из задержанных Дмитрий Иванов рассказал, что в автозаке ему угрожали избиением с электрошокером.

В Москве на Лубянской площади (возле здания ФСБ) задержали 12 участников акции против войны с Украиной и произвола российских силовиков.

Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на задержанных.

Читайте такжеПравозащитники собрали данные 102 гражданских и 13 военнослужащих, удерживаемых боевиками на Донбассе

Один из задержанных Дмитрий Иванов рассказал другим задержанным, что в автозаке ему угрожали избиением с электрошокером:

«Били меня по затылку и вперед (по лицу – ОВД-Инфо) телефоном, но не сильно, следов не осталось. Потом туда пришел полицейский в маске с электрошоком. Он ходил, включал электрошокер рядом со мной. Они много матерились, говорили: „Мы тебя сейчас будем пи**ить, ты вообще дол***б“. Они раздели меня до пояса. Говорили, что меня отчислят из универа, что моих родителей уволят с работы. Около получаса, может, даже 40 минут, допытывались от меня пароля от телефона. Я им не сказал. В итоге один из них просто взял, согнул его (пополам — ОВД-Инфо) и сломал его. И оставил себе», – рассказал задержанный.

Отмечается, что среди задержанных также есть один несовершеннолетний. Его мать не впускали в отделение полиции, но в итоге ей удалось забрать сына.

Изначально активисты планировали провести акцию «Марш за мир. Против насилия». Однако одного из организаторов мероприятия, правозащитника Льва Пономарева, арестовали. Сначала суд назначил ему 25 суток ареста, позже наказание смягчили до 16 суток.

Задержания на акции у Лубянской площади pic.twitter.com/SRAY71VoQk — Новая Газета (@novaya_gazeta) 16 грудня 2018 р.

По данным российских СМИ, на акцию пришли около полусотни активистов.