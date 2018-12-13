Россия готовится к мировой войне и она может начаться уже в ближайшие 6 лет – СНБО

Как заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, российская власть планирует, что ее войска пройдут по Украине и через Беларусь зайдут в страны Балтии и Польшу.

Россия готовится к мировой войне, которую может начать в ближайшие 6 лет.

Об этом руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, выступая на презентации в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Среди ключевых проблем, перед которыми стоит Украина, руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО назвал, в частности, неудовлетворительные темпы экономического развития, изношенность инфраструктуры, демографический кризис и уменьшение доли Украины в мировом ВВП.

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«Мир развивается гораздо быстрее, мы должны делать шаги на опережение - это информационные программы, технологическая перестройка, иначе мы останемся где-то на обочине», - отметил Петров.

Анализируя эскалацию российской вооруженной агрессии против Украины, Петров отметил, что Украина является не конечной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению.

«Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне», - сказал Петров.

По словам руководителя Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО, глобальный конфликт может развернуться уже в ближайшие годы.

«Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности, РФ, запланированы на 2023-2025 годы. Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше», - отметил Петров.

По его словам, в гипотетической третьей мировой войне «Россия, усиленная ресурсами Украины - это будет совсем другая Россия».

Петров подчеркнул, что это постепенно осознает не только украинская власть, но и западные элиты, которые понимают, что Украину нужно поддерживать.

По мнению Петрова, следующий год станет принципиально важным для Украины, в частности, в связи с президентскими и парламентскими выборами, в которые будет пытаться вмешаться агрессор.

«Абсолютно понятно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. «Военная карта» есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины - в ее планах пройти Украины насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу», - сказал руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО.

Он подчеркнул, что россияне попытаются повлиять на ситуацию в Украине накануне выборов гибридными средствами "через информационную и киберкампанию», но сектор безопасности и обороны готов к этим угрозам.

Отвечая на вопрос о наличии у государства планов развития новейших военных технологий, Петров отметил, что сейчас разрабатываются «новые зенитные комплексы, оперативно-тактические ракеты, противокорабельные комплексы».

При этом, по словам Петрова, меняется качество Вооруженных сил, что является ключевым преимуществом перед российским агрессором.

Он подчеркнул, что, несмотря на эскалацию гибридной агрессии РФ и внутренние проблемы, Украина становится все сильнее и готова к новым вызовам.

«Постепенно мы превращаемся в совершенно другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее», - подытожил он.