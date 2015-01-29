В Луганске боевики украли со склада алкоголь на 11 миллионов гривень

11:57, 29 января 2015
Общество
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Продукцию оставалась на луганских складах еще с прошлого года.

Боевики увезли продукцию в неизвестном направлении / depositphotos.com

В одной из крупнейших дистрибьюторских компаний алкоголя Украины, которая имела филиал в Луганске, боевики отобрали всю продукцию, оставшуюся на складах еще с прошлого года, на сумму более 11 млн грн.

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Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вооруженные автоматами люди загрузили бутылки со спиртным в грузовики и вывезли в неизвестном направлении. Убытки - более 11,189 млн грн.

"Руководство компании обратилось с соответствующим заявлением в милицию на контролируемой Украиной территории районный отдел УМВД, однако понятно, что вернуть "реквизированное" вряд ли возможно", - отметил Москаль.

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