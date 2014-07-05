В Луганской области вооруженные боевики отобрали иномарку у начальника райотдела милиции

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай, 3 июля в 22.30 около сельсовета в селе Самсоновка вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, в масках, передвигающиеся на авто «Нива-шевроле» без номерных знаков, догнали движущийся служебный автомобиль «Toyota-prius» белого цвета, в котором ехал начальник Краснодонского райотдела милиции.Читайте такжеВ Донецке за сутки вооруженные люди угнали 7 автомобилей - милиция

Под угрозой применения оружия, остановили его и отобрали автомобиль.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 статье 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).