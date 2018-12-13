В СБУ зафиксировали подготовку провокаций накануне и во время Объединительного собора

Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Службой безопасности Украины задокументированы намерения организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора Украинской православных церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«СБУ задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания Украинской поместной православной церкви», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

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Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.