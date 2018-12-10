В УПЦ КП рассказали, кто примет участие в Объединительном соборе украинских церквей

В Киевском патриархате готовятся к Объединительному собору и намерены принимать в нем участие.

В Объединительном соборе украинских православных церквей примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Он отметил, что в Киевском патриархате готовятся к Объединительному собору и намерены принимать в нем участие.

Согласно благословению Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея, в работе Собора примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.