На Закарпатье 70% потенциальных призывников в ВСУ являются заробитчанами - военкомат

В Закарпатской области 70% граждан призывного возраста из числа тех, кто должен быть призван из региона в ряды Вооруженных Сил Украины во время очередной волны мобилизации, являются заробитчанами, а, следовательно, вероятнее всего, выехали на заработки за границу.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил военный комиссар Закарпатского областного военного комиссариата, полковник Иван Васильцюн.

По его словам, многие из них, предполагая, что будет очередная волна мобилизации, даже не приехали на новогодне-рождественские праздники.

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В целом, по словам Васильцюна, на сегодняшний день по фактам уклонения от мобилизации в Закарпатской области передано в органы внутренних дел и прокуратуры более 500 дел. В Тячевском районе Закарпатской области по признакам ст. 336 Уголовного кодекса Украины уже осуждено к трем годам лишения свободы мужчина за уклонение от мобилизации.

«Но на сегодняшний день нет необходимости, чтобы мы кого-то сажали в тюрьму. Если человек имеет психологические проблемы, не готов идти, он должен озвучить эти проблемы, и по нему должно быть принято решение. Возможно, достаточно будет подождать, чтобы этот человек подготовился психологически, и пошел, например, в 5 или 6 очередь, если она будет объявлена», - добавил полковник.

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Также сегодня председатель Закарпатской областной государственной администрации Василий Губаль сообщил на пресс-конференции, что с начала мобилизации и по состоянию на 28 января на Закарпатье заявили о своем желании служить 63 добровольца, среди них одна женщина. По его словам, все добровольцы уже зарегистрированы и прошли медкомиссию. Женщина, которая заявила о своем желании быть добровольцем, медик по специальности, уроженка Донбасса.