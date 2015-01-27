В АП хотят усилить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов.

Таранов рассказал, что “планируется внесение изменений в Уголовный кодекс относительно неотвратимости наказания за определенные мероприятия по срыву мобилизации, в том числе уклонение или другое должностное преступление. Также готовятся изменения, касающиеся административной ответственности за противодействие мобилизации, порчи документов, срыва мобилизации”, - сказал Таранов.

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Напомним, что сегодня на совещании в Администрации президента по проблемам мобилизации представитель Генерального штаба Олег Бойко отметил, что на сегодня штрафы за нарушение правил воинского учета и другие правонарушения, связанные с исполнением воинской обязанности военнообязанными, являются незначительными, в частности за нарушение правил воинского учета физические лица привлекаются к штрафу в размере 119 или 255 грн (в случае повторного нарушения), а должностные лица - 1700 и 5100 грн соответственно.