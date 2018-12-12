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Митрополит УПЦ МП устроил скандал в аэропорту Запорожья - журналист (фото)

15:05, 12 декабря 2018
Общество
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Лука шокировал своим поведением / фото Виталий Горбенко

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука устроил истерику в аэропорту Запорожья, когда возвращался из Стамбула.

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Возмущение иерарха вызвала просьба предоставить для осмотра личные вещи, написал на своей странице в Facebook журналист Виталий Горбенко.

В ходе словесной перепалки Лука, по словам журналиста, обвинил пограничников в том, что они "служат человеку, предающему нашу страну".

"Люди были шокированы, когда услышали, как святой отец умеет "благую весть нести", потому что даже не каждый грешник так может", - отметил Горбенко. 

фото Виталий Горбенко

Ранее митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Коваленко) в оскорбительном и унизительном тоне ответил на письмо вселенского патриарха Варфоломея об Объединительном соборе, который тот ранее отправил всем украинским епископам.

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Теги: #Запорожье#УПЦ МП#митрополит