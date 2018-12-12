Митрополит УПЦ МП попытался унизить Варфоломея грубым ответом на его письмо о соборе

Ранее митрополит Лука называл “сатанинской” идею Константинополя предоставить автокефалию Украинской Церкви.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Коваленко) в оскорбительном и унизительном тоне ответил на письмо вселенского патриарха Варфоломея об Объединительном соборе, который тот ранее отправил всем украинским епископам.

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Ответ руководителя Запорожской епархии УПЦ МП был опубликован на официальном сайте епархии, передает Религия в Украине. "Дорогой верноподданный Турецкой Республики, господин Варфоломей! (Более известный как “Патриарх Вселенский”)”, – такими словами митрополит Лука начал свое обращение.

В обращении митрополит Лука обвинил Патриарха в использовании “госаппарата Украины и жонглировании нормами канонического права для уничтожения” УПЦ МП, называет его “ослепленным воображаемым сиянием кесаревой власти”, “идейным вдохновителем масштабной кампании, направленной на разжигание ненависти к УПЦ (Московского Патриархата, – ред.), захват ее святынь, преследование ее паствы, а также подрыва позиций Православия в Украине на пользу “крестового похода” униатов на исконные православные земли” и тому подобное.

Митрополит Лука по-своему интерпретирует канонические нормы и исторические события, подытожив в конце обращения: “Спасибо вам, господин Варфоломей, что вы помогаете нашему спасению. Единственное, о чем клир (который ваш Престол по какой-то нелепой причине возомнил своим) и паства спрашивает вас: что вам помешало нас услышать весной? Что так омрачило ваш разум, чтобы вы считали себя Патриархом всего мира? Может быть, следующим вашим шагом станет утверждение, что и этот мир из небытия вами создан?”.

Ранее митрополит Лука называл “сатанинской” идею Константинополя предоставить автокефалию Украинской Церкви.