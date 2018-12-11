Большинство украинцев не довольны социально-экономической ситуацией в стране - опрос

Почти 80% считают, что в проблемах виноваты некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти.

82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 23 ноября по 3 декабря 2018 года, были обнародованы на брифинге в Киеве.

Еще 14,3% считают ее посредственной. И только 0,9% хорошо оценивают положение. Еще 2,8% затруднились с ответом или вообще отказались отвечать.

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Респондентам, которые посредственно или плохо оценили ситуацию, задавались два дополнительных вопроса.

На вопрос о том, кто виноват в проблемах, 78,6% респондентов выбрали вариант «некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти». Еще 5,6% выбрали вариант «военная агрессия России», 3% - «оппозиционные политики, которые мешают работе органов власти и расшатывают ситуацию в стране», 2,4% - «чрезмерное вмешательство Запада во внутренние дела Украины». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов.

На второй вопрос о том, с кем/чем респонденты связывают надежды на улучшение ситуации, 34,3% ответили, что они «не имеют надежд, что ситуация улучшится в ближайшее время». Также 15,4% респондентов выбрали вариант «оппозиционные политики, которые придут к власти и привнесут нужные изменения», 7,4% - «общественные деятели, которые своими действиями контролируют власть и направляют принятие решений в правильном направлении», 5,3% - «поддержка Украины странами Запада», 2,9% - «давление стран Запада на руководителей Украины для осуществления необходимых преобразований», 1,5% - «предприниматели, которые способствуют экономическому прогрессу страны», 1,1% - «прекращение Россией агрессии в отношении Украины», 1% -« средства массовой информации, которые разоблачают злоупотребления политиков и доносят правду до населения». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов.

По данным опроса, 52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей, и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что прежде всего должны измениться личности руководителей, 14,7% - что прежде всего надо менять правила жизни общества. Считают, что ничего менять не надо - 2,5%. Еще 8,1% затруднились или отказались отвечать.

В целом опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% и 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.