Более половины украинцев считают, что Украина не должна идти на уступки Путину для восстановления мира на Донбассе - опрос

46% считает, что установление мира на Донбассе зависит от Порошенко, а 43 - от Путина.

53,3 процента опрошенных считают, что украинская власть не должна идти на уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы установить мир на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре по заказу ОО "Детектор медиа", были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

В то же время 13,8% считают, что украинская власть должна идти на такие уступки, а 32,9% или отказались отвечать, или отметили "трудно сказать". На вопрос, от кого прежде всего зависит установление мира на Донбассе, 46% опрошенных сказали, что лично от президента Украины Петра Порошенко, 43% - что лично от президента России Владимира Путина, 30,4% считают, что от украинской власти, а 16,5% - от российских властей.

Кроме того, 10,4% считают, что установление мира на Донбассе зависит от власти так называемых ДНР и ЛНР, 10,3% - от удовлетворения интересов политиков на войне, 7,6% - от Запада, 5,2% - от единства и сплоченности всех украинский, 4,6% - от боеспособности украинской армии и 3,9% - от гражданского общества Украины.

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В то же время, 56,6% опрошенных считают, что Россия не заинтересована в установлении мира на Донбассе, 13,1% считают, что заинтересована и 30,3% или отказались отвечать, или не смогли сказать.

Кроме того, 56% опрошенных не готовы идти на жертвы ради установления мира и отказываться от территорий или части независимости Украины. И только 17,6% готовы идти на такие жертвы, а 26,5% - не ответил.

Отвечая на вопрос, каким источникам доверяют по ситуации на Донбассе, только 13,7% отметили, что доверяют государственным украинским СМИ и 10,4% - украинским частным СМИ. В то же время, авторитетным источником информации о ситуации на Донбассе опрошенные считают волонтеров - 26,8%, спикеров Вооруженных сил Украины - 22,7% и жителей прифронтовых территорий - 19,3%.

В то же время, только 8,1% опрошенных считают авторитетным источником заявления, отчеты представителей ОБСЕ, ООН. Также 1,3% считают авторитетным источником российские СМИ, а 1,1% - представителей власти "ДНР" и "ЛНР".

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что исследование показывает, что "есть определенная тенденция с большей степенью перекладывать ответственность на украинскую сторону в урегулировании конфликта на Донбассе, чем на русский".

Всего опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.

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