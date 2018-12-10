Каждый из захваченных Россией украинских моряков уже имеет собственного адвоката - Денисова

Омбудсмен отметила, что оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо МИД Украины, а все расходы берет на себя государство.

Киев. 10 декабря. УНИАН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что у каждого из захваченных Россией украинских моряков уже есть собственный адвокат.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

«Каждый украинский военнопленный, который незаконно удерживается в Российской Федерации, уже имеет собственного адвоката... С начала следственных действий (с 11 декабря) каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита... Оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо МИД Украины. Все расходы берет на себя Украинское государство. Они будут состоять из гонорара и дополнительных расходов, которые потребуются защитникам украинских моряков», - отметила Денисова.

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По ее словам, срок действия договоров будет распространяется на весь период предварительного следствия.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».