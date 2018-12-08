Москалькова посетила в СИЗО «Лефортово» двух украинских моряков - Денисова

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что военнопленные Андрей Драч и Роман Мокряк содержатся в надлежащих условиях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила двух пленных украинских моряков, которые находятся в московском следственном изоляторе «Лефортово».

Как написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, об этом Москалькова сообщила ее во время телефонного разговора.

"Она рассказала об условиях содержания военнопленных Андрея Драча и Романа Мокряка, которых посетила в СИЗО «Лефортово»", - отметила Денисова.

По ее словам, моряки могут писать и получать письма по почте. Содержат их отдельно в камерах площадью 8 квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО.

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По словам Москальковой, украинцы имеют телевизоры, белье им меняют раз в три дня, их обеспечивают необходимыми средствами гигиены.

Также российский омбудсмен заверила, что моряков хорошо кормят, у каждого в камере есть холодильники с продуктами.

По данным Москальковой, украинцев осматривал врач-терапевт, и ни у кого не было зафиксировано травм.

По ее словам, Мокряк ходит на прогулки, и просил передать родственникам, чтобы они не волновались за него.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября корабли ФСБ России заблокировали прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

7 декабря Москалькова посетила в следственном изоляторе «Матросская тишина» трех раненых украинцев.

Также 7 декабря украинские консулы посетили в следственных изоляторах семерых украинских моряков.