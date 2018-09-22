В Одессе арестовали двух полицейских, которые подбросили мужчине наркотики и вымогали у него $1,5 тысячи

Сотрудники отдела противодействия наркопреступности областной полиции взяты под стражу сроком на 60 суток. В качестве альтернативы судом назначен залог - по 2 млн грн за каждого.

В Одессе суд постановил арестовать с правом залога по 2 млн грн двоих полицейских, которые подбросили мужчине наркотики и вымогали $1,5 тыс.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. По ее словам, соответствующее решение вчера поздно вечером принял Приморский районный суд Одессы.

В частности, двое сотрудников отдела противодействия наркопреступности областной полиции взяты под стражу сроком на 60 суток. В качестве альтернативы судом назначен залог - по 2 млн грн за каждого. По данным Вербы, в настоящее время деньги не внесены.

Также установлено, что подозреваемые наладили механизм получения взяток от местных наркозависимых лиц за непривлечение их к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств. Стоимость своих «услуг» злоумышленники оценивали от $500 до $20 тыс. в зависимости от платежеспособности «клиентов».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Одессе были задержаны двое полицейских, которые подбросили гражданину наркотики и вымогали $1,5 тыс. взятки.

По данным пресс-службы прокуратуры в Одесской области, двух сотрудников отдела противодействия наркопреступности областной полиции уличили в то время, как они подбросили своей потенциальной жертве пакет с наркотиками.

Было открыто уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды, которое сопряжено с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).