В Одесской области из подпольного цеха изъяли 3 тонны алкоголя

Стоимость изъятого составляет свыше 1 миллиона гривень.

В Одесской области правоохранители выявили нелегальный цех по производству алкогольной продукции.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Измаильского пограничного отряда - начальник пресс-службы отряда Игорь Перегняк, вчера, 4 декабря, крупную партию спирта, алкогольной продукции и сигарет обнаружили оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями регионального главка ДФС.

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Отмечается, что процессуальные действия проводились на основании постановления Приморского районного суда Одессы.

В частности, вчера в ходе обысков в городе Измаиле и в одном из сел Килийского района совместная обзорная группа обнаружила почти 3 тонны алкогольной продукции (спирт, водка, коньяк, шампанское), а также более 8 тысяч пачек сигарет.

Как отметил Перегняк, установлено, что в Измаиле злоумышленники организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, с соответствующим оборудованием, электронасосом, шлангами, различными по вместимости бочками, канистрами и тому подобное.

«Готовую продукцию развозили и сбывали в контролируемых пограничных районах. Когда очередная партия должна была поступить на прилавок одного из магазинов, правоохранители взяли злоумышленников на горячем», - отметил Перегняк.

Подакцизные товары и микроавтобус Ford, которым доставлялся контрафакт, изъяты. Продолжаются следственные действия. Сумма изъятого составляет свыше 1 миллиона гривень.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Черновцах в подпольных цехах изъяли 45 тонн поддельной кофе.