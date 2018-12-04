Российский суд приговорил к четырем годам колонии экс-охранника Яроша

Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Суд в России приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в "Правом секторе" (ПС).

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Такой приговор объявил Севский райсуд Брянской области, передает Украинская правда со ссылкой на российские СМИ. Шумкову присудили тот срок, о котором просил прокурор. В свою очередь адвокат, который защищал политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре.

Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

"Если рассматривать это дело, то получается, Верховный суд запретил деятельность "Правого сектора" во всем мире. Поэтому возникает вопрос: а не много ли на себя берут власти РФ, решая, какие организации законны, а какие незаконны на территории Украины", – заявил Шумков на суде.

Согласно фабуле дела, Шумков был в составе "Правого сектора" с момента его создания в ноябре 2013 года по 23 августа 2017 года и "длительное время" был охранником тогдашнего лидера ПС Дмитрия Яроша.

По мнению российского следствия, последний факт свидетельствует о "значительной роли" Шумкова в организации.

Деятельность движения названа "направленной против интересов Российской Федерации и посягает на ее территориальную целостность".

Шумков в своих показаниях в суде заявлял, что из охраны Яроша ушел в начале июня 2014 года, а в ноябре того же года вышел из "Правого сектора" и вступил в украинскую армию. Тем временем Верховный суд России запретил деятельность ПС в стране лишь 17 ноября 2014 года.

В числе других эпизодов дела упоминалось участие Шумкова в сентябре 2015 года в гражданской блокаде Крыма. Также ему инкриминировано участие "в ряде акций, направленных на запугивание жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией".

В Украине утверждают, что Шумков по собственной инициативе прибыл в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине, и прямо на пограничном пункте, сообщил о членстве в "Правом Секторе".

Основной свидетель обвинения в деле Шумкова – бывший военный Михаил Алланазаров, который служил вместе с политзаключенным, дезертировал и получил временное убежище в России.

Кроме того, в суде допросили двух секретных свидетелей. Один из них представился как бывший член Партии регионов и действующий помощник депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока.

Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года. Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.

Собственные источники в пограничной службе сообщали "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто, законно пересек украинско-российскую границу.

Мать и друзья украинца не верят в то, что он мог добровольно поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.

Сам Шумков на суде рассказал, что в Украине ему предложили выкурить сигарету с марихуаной. Затянувшись, потерял сознание, а очнулся уже в России.