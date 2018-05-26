Россия не допускает украинских врачей к политзаключенным — Супрун

Супрун рассказала, что она призвала членов ВОЗ, чтобы они требовали от России освободить украинских политзаключенных.

Россия не дает возможности украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием политзаключенных.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время акции в поддержку Олега Сенцова возле посольства России, сообщает "Громадське".

«Я недавно была в Женеве там выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения и говорила именно о наших политзаключенных и что Российская Федерация не позволяет нам доступ к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем в каком они состоянии», — рассказала Супрун.

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Также Супрун рассказала, что призвала «министров здравоохранения всего мира, которые принадлежат к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они требовали от России освободить наших политзаключенных».

Как сообщал УНИАН, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в РФ.

«Если я умру перед чемпионатом (Чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России 14 июня - 15 июля) или во время - будет резонанс на пользу других политзаключенных», - сказал он адвокату Дмитрию Динзе, который посетил его в колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В след за Сенцовим объявил голодовку еще один политзаключенный, экс-охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Режиссера Сенцова и украинского активиста Александра Кольченка сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченка к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.