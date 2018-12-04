Задержанных в Грузии украинцев арестовали - Семенченко (видео)

По словам украинского депутата, доказательства, что подброшенное оружие принадлежит им, не предоставлены.

Суд в Тбилиси оставил под арестом шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, которых недавно задержали в ходе спецоперации в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады Семен Семенченко.

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«Суд в Тбилиси оставил украинских граждан и грузинского добровольца под арестом. Доказательства, что подброшенное оружие принадлежит им, не предоставлены. В номерах, где они жили, проводились уборки, они сдавали ключи на рецепции. Отпечатков пальцев с них никто не снимал. Пришло много людей, которые хотели подтвердить, что они приглашали ребят в гости. Пока политическая целесообразность торжествует», - написал Семенченко.

Украинский депутат также сообщил, что адвокаты задержанных намерены требовать скорейшего проведения экспертизы и подать апелляцию на решение суда.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 декабря, в Тбилиси в гостинице "Альянс" задержали шестерых граждан Украины. Также распространялась информация о задержании бывшего военнослужащего Грузии Луки Чхетия, который воевал на востоке Украины. До этого он дважды побывал в Афганистане с миротворческой миссией. Его семья говорит, что Чхетия приехал, чтобы в воскресенье присутствовать на акции объединенной оппозиции. Его задержание они связывают с политической расправой.