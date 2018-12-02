МВД Грузии подтвердило задержание семерых украинцев в Тбилиси - СМИ

Среди задержанных – грузин Лука Чхетия, воевавший на Донбассе.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание семерых украинских граждан в Тбилиси.

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Как сообщает «Грузия Online», ссылаясь на информацию МВД, расследование ведется по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, которые предусматривают противоправные приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.

Отмечается, что операция по задержанию была проведена на рассвете в тбилисской гостинице «Альянс». Среди задержанных – грузин Лука Чхетия, воевавший на Донбассе.

Семья Чхетии утверждает, что он прибыл для участия в акции объединенной оппозиции, намеченной на 15:00. Задержание они связывают с политической расправой.

Лука Чхетия в течение последних лет воевал на востоке Украины. До этого он дважды побывал в Афганистане с миротворческой миссией.

Ранее сообщалось о задержании в Тбилиси пятерых граждан Украины.