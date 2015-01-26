В здание крымскотатарского телеканала пришла ФСБ, оккупанты проводят обыск (видео)

В Симферополе на крымскотатарском телеканале АТР сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и Центра по противодействию терроризму проводят обыск.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист канала Шевкет Наматулаев, а позже сообщила в прямом эфире выпуска новостей журналист Лилия Буджурова.

«На ATR маски шоу. Приехал полный КАМАЗ с силовиками, куча следователей с ФСБ и Следственного комитета. Сейчас ведут беседу с руководством. Возле каждого кабинета выставили вооруженного человека. Немного парализовали работу, но эфир пока идет. Снимать запрещают, грозятся забрать технику», - сообщает Наматулаев.

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Буджурова в выпуске новостей сообщила, что "цель прибытия силовиков это изъятие информации о событиях 26-27 февраля в Крыму, когда у стен крымского парламента происходил многотысячный митинг крымских татар, а потом неизвестными были захвачены Совет министров и Верховный совет Крыма.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля перед Верховным Советом АР Крым на митинг собрались около 10 тыс. татар.

Митингующие протестовали против проведения сессии ВРУ АРК, на которой предполагалась отставка действующего правительства и решения о нарушении целостности Украины.

Утром 27 февраля здания Совета министров и Верховного совета Крыма захватили вооруженные люди в униформе без опознавательных знаков. После чего, в контролируемом вооруженными людьми парламенте, группа депутатов нелегитимно отправила в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначила новым премьером автономии лидера партии "Русское единство" Сергей Аксенова. Сессия проходила без СМИ.