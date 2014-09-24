РФ подозревает крымскотатарский телеканал в экстремизме – журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент телеканала АТR Шевкет Наматуллаєв.

По его словам, руководству телеканала сегодня пришло письмо из Центра по противодействию экстремизму.

Читайте такжеМИД: российская власть продолжает репрессии против крымских татарВ письме говорится, что Управление Роскомнадзора по Крыму и Севастополю проинформировало МВД РФ о том, что АТR «настойчиво закладывает мысль о возможных репрессиях по национальному и религиозному признаку, способствует формированию антироссийского общественного мнения, намеренно разжигает среди крымских татар недоверие к власти и ее действиям, что косвенно несет угрозу экстремистской деятельности».

Как добавил журналист, от телеканала требуют предоставить все правоустанавливающие документы и список официально трудоустроенных лиц.