Пользователи соцсетей сообщают о новом взрыве и пожаре в Харькове
05:01, 25 января 2015Общество
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Поступила информация, что взрыв произошел в районе Балашовки.
Очевидцы пишут о взрыве в Харькове / @banderenko/twitter
Пользователи соцсетей в ночь на воскресенье сообщают об очередном взрыве, который прогремел в одном из районов Харькова.
Как сообщает ТСН, очевидцы пишут в Twitter, что инцидент произошел в районе Балашовки около трех ночи: сначала люди услышали взрыв, а затем разгорелся пожар.
"Поступила информация, что взрыв произошел в районе Балашовки. Очевидцы рассказывают о пожаре", - сообщают в соцсетях.
Читайте такжеНа Харьковщине патрули будут проверять документы и вещи граждан"3:06 Харьков, ЖД вокзал Балашовка. Взрыв, громкий. Следующие разрывы, пожар. Возможно патроны", - информирует пользователь Twitter SergoniuS.
По другим данным, на улице Нахиенка горит склад.
Подробностей инцидента пока нет.
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