Пользователи соцсетей сообщают о новом взрыве и пожаре в Харькове

Пользователи соцсетей в ночь на воскресенье сообщают об очередном взрыве, который прогремел в одном из районов Харькова.

Как сообщает ТСН, очевидцы пишут в Twitter, что инцидент произошел в районе Балашовки около трех ночи: сначала люди услышали взрыв, а затем разгорелся пожар.

"Поступила информация, что взрыв произошел в районе Балашовки. Очевидцы рассказывают о пожаре", - сообщают в соцсетях.

Читайте такжеНа Харьковщине патрули будут проверять документы и вещи граждан"3:06 Харьков, ЖД вокзал Балашовка. Взрыв, громкий. Следующие разрывы, пожар. Возможно патроны", - информирует пользователь Twitter SergoniuS.

По другим данным, на улице Нахиенка горит склад.

Подробностей инцидента пока нет.