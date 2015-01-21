Харьков ежедневно будут патрулировать около 400 правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

По его словам, 22 января усиленные патрули заступают на дежурство.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что «количество нарядов патрульных на территории города будет более чем удвоено».

«В усиленном патрулировании города будут задействованы в первую очередь Национальная гвардия Украины, патрульная служба МВД, в усиленном режиме Академия МВД, Академия Национальной гвардии и ГСЧС. Таким образом, с привлечением техники, в ряде моментов мы привлекаем легкую полувоенную технику, я думаю, что мы покроем территорию города таким количеством патрульных, чтобы пресечь любые потенциальные нарушения. Главное, чтобы каждый житель Харькова убедился, что он защищен», - сказал Аваков.

Читайте такжеОтработанную в Харькове антитеррористическую технологию реализуют и в других регионах - ТурчиновМинистр обратился к жителям города с просьбой быть внимательными и сообщать на горячие телефонные линии о подозрительных вещах, лицах и тому подобное.

Дмитриев также выразил убеждение, что в патрулировании города нужно задействовать воинские части, которые дислоцируются в Харькове.

«Многие люди ходят в форме, непонятно, что это. Я думаю, если мы их привлечем, это будет очень полезно», - сказал он.

По словам начальника ГУ МВД, схема нарядов будет зависеть от криминогенной ситуации в том или другом районе.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 19 января возле здания Московского районного суда произошел теракт, в результате которого были травмированы 13 человек. МВД и СБУ заявили о начале экстренных антитеррористических мероприятий в Харькове.