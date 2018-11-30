Топор и сотня иголок в кармане: по одесским улицам разгуливал пьяный неадекват

Правоохранители задержали мужчину с применением физической силы.

В Одессе задержали пьяного 27-летнего мужчину, который разгуливал по улицам города с топором и сотней медицинских игл в кармане.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

«Сегодня, около 5 часов утра, инспекторы получили сообщение, что по улице Катериненской ходит подозрительный гражданин в нетрезвом состоянии, ведет себя неадекватно и может представлять угрозу другим», - говорится в сообщении.

Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, однако ему это не удалось. Мужчине было предложено провести поверхностную проверку, но гражданин отказался в грубой форме и начал вести себя агрессивно.

Мужчину задержали с применением физической силы и доставили в отделение полиции для установления личности.

У 27-летнего нарушителя правоохранители обнаружили самодельный топор и большое количество медицинских игл. Задержанный отказался объяснять для чего ему все эти предметы.